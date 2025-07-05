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Артем Дзюба: «В фигурном катании я как корова на льду. Хорошо бегу по льду, а дальше начинаются проблемы, пируэты — не мое»

Футболист принял участие в Дне Московского спорта в Лужниках и пообщался с журналистами.

Источник: Спортс"

«Я все виды спорта пробовал. В фигурном катании я корова на льду, в фигурном катании я безобразный. Как конькобежец хорошо бегу по льду, а дальше начинаются проблемы. Пируэты — не мое», — сказал форвард «Акрона».

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