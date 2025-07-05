Артем Дзюба: «В фигурном катании я как корова на льду. Хорошо бегу по льду, а дальше начинаются проблемы, пируэты — не мое»

«Я все виды спорта пробовал. В фигурном катании я корова на льду, в фигурном катании я безобразный. Как конькобежец хорошо бегу по льду, а дальше начинаются проблемы. Пируэты — не мое», — сказал форвард «Акрона».
Узнать больше по теме
ФК «Акрон»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
ФК «Акрон» является дебютантом РПЛ. Несмотря на скромный статус в своем первом же сезоне команда смогла удивить не только своих болельщиков, но и экспертов. Как это получилось у Тольяттинского клуба, расскажем в нашем материале.Читать дальше