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Экс-защитник «Майами» Кривцов: «Месси очень скромный. Я всегда был фанатом Роналду, но когда человек на тренировке из 10 штрафных забивает 9 в девятку, ты не понимаешь, как это возможно»

"Он как личность очень скромный. Я всегда был фанатом Криштиану, но после первой тренировки… Когда человек из 10 штрафных забивает 9 в девятку, а десятым попадает в крестовину — ты стоишь и не понимаешь, как это возможно.

Источник: Спортс"

[После прихода Месси] изменилось все, от академии и тренеров до менеджера главного клуба. Почти все стали аргентинцами«, — сказал бывший защитник “Интер Майами” Сергей Кривцов в подкасте Дениса Бойко.