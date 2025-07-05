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Андрей Лунев: «Российским футболистам желательно не ходить в “Кофеманию”. Особенно ребятам из “Динамо”

Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России Федора Смолова. Инцидент произошел в мае — в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Источник: Спортс"

«Российским футболистам больше желательно не ходить в “Кофеманию”. Особенно ребятам из “Динамо”.

На базе соберу всех молодых воспитанников и скажу: «В “Кофеманию” больше не ходить», — сказал вратарь «Динамо».