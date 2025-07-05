Мамаев о драке Смолова в «Кофемании»: «Надеюсь, инцидент разрешится в нормальном русле, а не как у нас с Кокориным»

Также хочу призвать людей к тому, чтобы Федора не судили и не осуждали за этот поступок. Попробуйте поставить своего сына, мужа или отца на его место и задайте себе вопрос: всегда ли человек может сдержаться? Федя — умный и образованный парень. Он сразу же принес извинения.