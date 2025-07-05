Артем Дзюба: «Наслаждаюсь Москвой, особенно летом. Лучший город земли»

"Наслаждаюсь Москвой. Особенно летом. Это лучший город земли.
Когда проходят такие мероприятия, как День Московского спорта, это классно", — сказал Дзюба.
Дзюба о ЧМ-2018: «Я бы пару пенальтистов поменял в матче с Хорватией. До сих пор шрам на сердце: могли дойти до финала. С англичанами с удовольствием сражались бы».
Артем Дзюба: «Хотел бы еще один ЧМ в России. Все бы удивились, какие мы незлопамятные».
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