Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
ПСЖ
0
:
Бавария
0
Все коэффициенты
П1
2.75
X
2.75
П2
3.40
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.54
П2
5.33
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Боруссия Д
2
:
Монтеррей
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Флуминенсе
2
:
Аль-Хиляль
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Палмейрас
1
:
Челси
2
П1
X
П2

Экс-адвокат Мамаева о драке Смолова: «Надеюсь, органы дадут не ангажированную оценку происшествию, как было с моим подзащитным. Напомню, что Павел был оправдан с правом на реабилитацию»

Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России Федора Смолова. Инцидент произошел в мае в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Источник: Спортс"

Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России Федора Смолова. Инцидент произошел в мае в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев. Они были осуждены по делу о побоях и хулиганстве и вышли на свободу в сентябре 2019 года.

"Поскольку по инциденту с участием Федора Смолова в СМИ представлена ограниченная информация, в том числе фрагмент видеозаписи непонятного происхождения, в настоящее время делать какие-либо правовые выводы преждевременно.

Надеюсь, что компетентные органы дадут не ангажированную оценку происшествию (как было в деле моего бывшего подзащитного Павла Мамаева), а исключительно взвешенную, по результатам тщательной проверки, в том числе возможных провокационных и противоправных действий второй стороны конфликта.

Напомню, что по результатам длительного судебного разбирательства по известному происшествию в этом заведении мой подзащитный Павел Мамаев был оправдан Московским городским судом с признанием за ним права на реабилитацию. Поэтому призываю общественность и СМИ воздержаться от преждевременных выводов.

Федор Смолов — публичное лицо с положительной репутацией. Никто из нас не застрахован от провоцирования конфликта и необходимости адекватной самозащиты. Использование обстоятельств происшествия заинтересованными лицами в корыстных целях, в том числе путем вымогательства денежных средств в отношении Федора, образует особо тяжкое преступление, которое должно быть немедленно пресечено правоохранителями, а все причастные лица — привлечены к уголовной ответственности", — заявил адвокат Игорь Бушманов, представлявший интересы Павла Мамаева.