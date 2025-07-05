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Дзюба пожал руку Чужому на финале Медиалиги в «Лужниках». Форвард «Акрона» пнул игрока «Амкала» прошлой осенью

Нападающий «Акрона» пожал руку Антону Карпову («Чужому») перед финалом Winline Медиалиги между «Амкалом» и «БроукБойз».

Источник: Спортс"

После этого Чужой сказал, что хотел предложить Артему пари: «Если “Амкал” побеждает, то я ему даю пендель, если “Броуки” — он мне».

В прошлом году между футболистами произошел конфликт на турнире Т-Лига.

Команда Дзюбы Mandalorian Team играла с «Амкалом» в финале. В одном из эпизодов после фола на Чужом началась перепалка: Антон послал Дзюбу, тот дал ему пинок под зад.

Дзюба пинком под зад сорвал финал медиатурнира: ударил звезду «Амкала». Соперник устроил бойкот.

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