Дзюба пожал руку Чужому на финале Медиалиги в «Лужниках». Форвард «Акрона» пнул игрока «Амкала» прошлой осенью

После этого Чужой сказал, что хотел предложить Артему пари: «Если “Амкал” побеждает, то я ему даю пендель, если “Броуки” — он мне».
В прошлом году между футболистами произошел конфликт на турнире Т-Лига.
Команда Дзюбы Mandalorian Team играла с «Амкалом» в финале. В одном из эпизодов после фола на Чужом началась перепалка: Антон послал Дзюбу, тот дал ему пинок под зад.
Дзюба пинком под зад сорвал финал медиатурнира: ударил звезду «Амкала». Соперник устроил бойкот.
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