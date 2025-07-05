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Дзюба о драке Смолова: «Нужно с первого попадать. Даже тут промахнулся!»

Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России — инцидент произошел в мае в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Источник: Спортс"

Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России — инцидент произошел в мае в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев. Они были осуждены по делу о побоях и хулиганстве и вышли на свободу в сентябре 2019 года.

— Твоя реакция на ситуацию со Смоловым?

— Моя реакция: нужно с первого попадать. Даже тут промахнулся!

— Все говорят, что он не конфликтный.

— Федя, наверное, да. Но я толком не видел этой ситуации, — сказал нападающий «Акрона».

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