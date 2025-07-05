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Радимов о словах Бителло: «Покажите ему, как “маленький комментатор” забивал Бразилии. Я в 1995-м отдал 15 голевых, вот когда он отдаст 15+, тогда и поговорим на равных»

Ранее полузащитник «Динамо», отвечая на критику Радимова, заявил: «Я не знаю, кто это. Какой-то маленький комментатор».

Источник: Sports

— То, что Бителло меня не знает, — это нормально, он и не обязан знать футболистов, которые когда-то здесь играли. Я тоже не знал Бителло, пока он не приехал в Россию, и точно бы не узнал никогда. Потому что в своей сборной Бителло не играл и вряд ли когда-то будет играть. Так что он сказал все абсолютно правильно, что мои слова его не интересуют, он сосредоточен на «Динамо».

Другое дело, что за него начал вступаться Гафин… Говорить, что Радимов — не апостол… И это абсолютно правильно, потому что руководство клуба должно вступаться и защищать своих игроков. Да, я уже говорил: это действительно так, не святой, и режим нарушал, и дрался, и чего только не было. Но за это Радимов и получал. А в данной ситуации я просто высказал свою точку зрения — мне не понравилось, как Бителло вышел на церемонии и жевал жвачку.

И тут у каждого может быть свое мнение. И все свои комментарии в СМИ я всегда давал и буду давать объективно: если «Динамо» и сам Бителло будут играть хорошо — так и скажу, а если плохо — буду критиковать. Но все это, подчеркиваю, только с моей точки зрения.

— Эта ситуация может смотивировать Бителло отдать в новом сезоне больше 12 голевых передач?

— Я в 1995 году отдал 15. Вот когда он отдаст 15+, тогда и поговорим на равных. (Смеется.) А пока покажите Бителло, как «маленький комментатор» забивал в ворота сборной Бразилии. Ну и, пользуясь случаем, поздравляю все «Динамо» и лично Бителло с успехом в Братском кубке, — сказал бывший полузащитник «Зенита».