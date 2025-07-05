Радимов о словах Бителло: «Покажите ему, как “маленький комментатор” забивал Бразилии. Я в 1995-м отдал 15 голевых, вот когда он отдаст 15+, тогда и поговорим на равных»

Другое дело, что за него начал вступаться Гафин… Говорить, что Радимов — не апостол… И это абсолютно правильно, потому что руководство клуба должно вступаться и защищать своих игроков. Да, я уже говорил: это действительно так, не святой, и режим нарушал, и дрался, и чего только не было. Но за это Радимов и получал. А в данной ситуации я просто высказал свою точку зрения — мне не понравилось, как Бителло вышел на церемонии и жевал жвачку.