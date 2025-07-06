«Барселона» не получит 2 млн бонусов за Роке, предусмотренных за попадание в тройку лучших игроков КЧМ (Mundo Deportivo)

Mundo Deportivo сообщает, что из 5 млн евро бонусов 2 млн должны были быть выплачены в случае, если Роке войдет в тройку лучших игроков клубного чемпионата мира. После вылета «Палмейраса» от «Челси» (1:2) в ¼ финала это условие уже не будет выполнено.