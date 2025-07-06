Семин о Сафонове в «ПСЖ»: «Доннарумма объективно сильнее по всем параметрам — разве будет топ-тренер будет ставить игрока, который хуже? Решая, оставаться или нет, Матвей должен слушать себя в первую очеред

«Доннарумма сильнее Сафонова по всем параметрам, это объективно. Разве топ-тренер будет ставить игрока, который хуже? Конечно, нет. Сейчас “ПСЖ” хотят выиграть еще один титул — клубный ЧМ. Заработают его — захотят еще один. Вся карьера футболиста построена на цели выигрывать трофеи, чтобы потом вспоминали их и команды.
Матвей принимал правильное решение, переходя в «ПСЖ» из «Краснодара». Он выступает с выдающимися игроками, видит, как надо работать. Решая, оставаться ему там или нет, Сафонов должен слушать в первую очередь себя. Он взрослый человек«, — сказал бывший главный тренер “Локомотива”.