Корниленко о драке Смолова: «Сразу в памяти поступок Зидана против Матерацци. Федор абсолютно спокойный и адекватный — его жестко спровоцировали, считаю»

У меня почему‑то сразу в памяти поступок Зидана, когда был такой матч, где нельзя было подводить команду, и он не удержался и этот поступок против Матерацци совершил. Конечно, спровоцировать любого человека можно и не всегда можно удержаться. Надо себя держать в руках и быть выше всего этого«, — сказал бывший игрок “Крыльев Советов”.