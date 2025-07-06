Директор «Баварии» Эберль о Нико Уильямсе: «Когда мы услышали его требования по зарплате, чтобы даже начать диалог, мы сказали: “Ладно, тогда мы не будем этим заниматься”

22-летний вингер ранее продлил контракт с «Атлетиком» до 2035 года. Сообщалось, что его зарплата составит более 10 млн евро в год после уплаты налогов. Была информация, что «Бавария» предлагала игроку 12 млн евро.
"Это нас уже вообще не касалось. Мы с Кристофом Фройндом, конечно, проверили, возможен ли трансфер такого игрока, как Нико Уильямс.
Но когда мы услышали его требования по зарплате, чтобы даже начать диалог, «Бавария» очень быстро отступила и сказала: «Ладно, тогда мы не будем этим заниматься», — сказал спортивный директор «Баварии» в интервью DAZN.