Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
3
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
ПСЖ
2
:
Бавария
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Боруссия Д
2
:
Монтеррей
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Флуминенсе
2
:
Аль-Хиляль
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Палмейрас
1
:
Челси
2
П1
X
П2

Директор «Баварии» Эберль о Нико Уильямсе: «Когда мы услышали его требования по зарплате, чтобы даже начать диалог, мы сказали: “Ладно, тогда мы не будем этим заниматься”

22-летний вингер ранее продлил контракт с «Атлетиком» до 2035 года. Сообщалось, что его зарплата составит более 10 млн евро в год после уплаты налогов. Была информация, что «Бавария» предлагала игроку 12 млн евро.

22-летний вингер ранее продлил контракт с «Атлетиком» до 2035 года. Сообщалось, что его зарплата составит более 10 млн евро в год после уплаты налогов. Была информация, что «Бавария» предлагала игроку 12 млн евро.

"Это нас уже вообще не касалось. Мы с Кристофом Фройндом, конечно, проверили, возможен ли трансфер такого игрока, как Нико Уильямс.

Но когда мы услышали его требования по зарплате, чтобы даже начать диалог, «Бавария» очень быстро отступила и сказала: «Ладно, тогда мы не будем этим заниматься», — сказал спортивный директор «Баварии» в интервью DAZN.

Узнать больше по теме
ФК «Бавария»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
Самый титулованный клуб ФРГ и одна из популярнейших футбольных команд мира. История ФК «Бавария» полна интересных деталей. Хроники тернистого пути легенд немецкого футбола, их рекорды и достижения, тайны символики, актуальный состав и статистика матчей — в нашей статье.
Читать дальше