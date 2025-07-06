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«Боруссия» снова завершила сезон без трофеев. В 2021-м клуб выиграл Кубок Германии

Команда под руководством Нико Ковача проиграла «Реалу» (2:3) в четвертьфинале клубного чемпионата мира.

Таким образом, «Боруссия» вновь завершила сезон, не завоевав ни одного трофея. В Бундеслиге клуб занял 4-е место и вылетел в ¼ финала Лиги чемпионов, уступив «Барселоне». В Кубке Германии «Боруссия» уступила «Вольфсбургу» во втором раунде.

Последний раз дортмундский клуб завоевывал трофей в сезоне-2020/21 — тогда одержали победу в Кубке Германии.

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