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У «Реала» 4 победы подряд и ничья при Алонсо. Дальше — «ПСЖ»

Мадридская команда обыграла «Боруссию» Дортмунд (3:2) в ¼ финала клубного чемпионата мира и вышла в полуфинал, где сыграет с «ПСЖ».

Источник: Спортс"

При новом тренере испанский клуб провел 5 матчей. В первой игре под руководством Алонсо команда сыграла вничью с «Аль-Хилалем» (1:1), а затем одержала 4 победы подряд: над «Пачукой» (3:1), «Зальцбургом» (3:0), «Ювентусом» (1:0) и «Боруссией».

Полуфинальный матч «Реала» против «ПСЖ» пройдет 9 июля.

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