Хакими, Гюлер и Гирасси набрали по 9 очков — это лучшие результаты четвертьфиналов в фэнтези КЧМ

Ашраф Хакими сделал ассист на Усмана Дембеле в концовке матче с «Баварией» (2:0). Защитник «ПСЖ» набрал 9 очков в фэнтези-турнире КЧМ на Спортсе (+2 за игру, +3 за ассист, +4 за сухой матч), его выбрали 53,42% игроков. Он — самый популярный в фэнтези.