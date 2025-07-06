Матч с «ПСЖ» будет огромным вызовом для нас, но сегодня было много позитивного, так что ждем с нетерпением следующей игры«, — сказал тренер “Реала”.
Алонсо о 3:2 с «Боруссией»: «Реал» играл хорошо на протяжении 80 минут, но концовку провел не лучшим образом — последние минуты были хаотичными"
"В принципе, мы все контролировали, и у соперника было мало моментов. Но последние минуты были хаотичными, мы играли менее интенсивно. Мы играли хорошо на протяжении 80 минут, но концовку провели не лучшим образом.