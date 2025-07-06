У Гирасси 44+9 в 54 матчах сезона за «Боруссию» и сборную. С 4 голами форвард делит 1-е место среди бомбардиров КЧМ

Столько же мячей забили Гонсало Гарсия («Реал»), Маркос Леонардо («Аль-Хилаль») и Анхель Ди Мария («Бенфика»).
Всего в 54 матчах уходящего сезона во всех турнирах за «Боруссию» и сборную Гвинеи Гирасси забил 44 гола и сделал 9 ассистов.
Форвард дортмундской «Боруссии» реализовал пенальти в матче ¼ финала с «Реалом» (2:3), теперь на его счету 4 гола в 5 играх турнира.
Столько же мячей забили Гонсало Гарсия («Реал»), Маркос Леонардо («Аль-Хилаль») и Анхель Ди Мария («Бенфика»).
Всего в 54 матчах уходящего сезона во всех турнирах за «Боруссию» и сборную Гвинеи Гирасси забил 44 гола и сделал 9 ассистов.