Невероятные ощущения от забитого гола. Это то, о чем мечтаешь в детстве. Я не такой везунчик, как Гонсало [Гарсия], в плане результативности, но думаю, что заканчиваю сезон на хорошей волне. Когда чем-то могу помочь команде, это делает меня счастливым«, — сказал защитник “Реала”, признанный лучшим игроком этого матча.
Фран Гарсия о 3:2 с «Боруссией»: «Реал» хорошо потрудился, но последние несколько минут, возможно, испортили общее впечатление от матча"
"Приятные ощущения от выхода в полуфинал и от упорной работы команды. Последние несколько минут, возможно, испортили общее впечатление от матча, но, думаю, мы хорошо потрудились. Я предпочитаю фокусироваться на позитивных вещах, и сейчас нужно прийти в себя, ведь через три дня нас ждет очередной крайне тяжелый матч.