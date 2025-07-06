Шелия о долгах «Тамбова»: «Не заплатили зарплату за 5−6 месяцев и премиальные. Если мне придут эти деньги, буду очень рад эсэмэске»

— Да, это большая проблема. Надо с этим бороться, брать гарантии. Обязательства должны выполняться, а у нас клубы не всегда могут довести сезон до конца. Тогда РФС должен решать эти моменты, быть гарантом. В клубе столько работников, и все они остаются ни с чем. Карьера футболиста тоже не вечная, игра в таких клубах может по тебе ударить.