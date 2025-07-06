Защитник «Зенита» Волков о травме «крестов»: «Восстановился на 100%, но надо еще набирать форму. Очень хочу вернуться в сборную»

— Можно сказать, что уже полностью восстановились после травмы?
— Да, могу сказать, что восстановился на 100%, что та травма не беспокоит. Но надо еще набирать форму.
— Сколько времени ее придется набирать?
— До конца сборов постараюсь набрать оптимальную форму через игры и тренировки.
— После такой тяжелой травмы нет проблемы с тем, чтобы заставлять себя играть в полную силу, не начать думать о том, как поберечь себя и избежать повреждения?
— Нет, наоборот, хочется быстрее влиться в команду и участвовать в матчах, быть одним целым с остальными ребятами. Желания работать еще больше прибавилось. Когда ты давно не играешь, хочется быстрее вернуться на свой уровень.
— Стремитесь к возвращению в сборную, куда вы часто вызывались в 2023 году?
— Конечно. Очень хочу туда вернуться. Все игры смотрю, слежу за сборной. Интересно снова сыграть за нее, — сказал Волков.