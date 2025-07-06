Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
3
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
ПСЖ
2
:
Бавария
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Боруссия Д
2
:
Монтеррей
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Флуминенсе
2
:
Аль-Хиляль
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Палмейрас
1
:
Челси
2
П1
X
П2

Защитник «Зенита» Волков о травме «крестов»: «Восстановился на 100%, но надо еще набирать форму. Очень хочу вернуться в сборную»

Защитник «Зенита» получил повреждение в сентябре 2024 года.

Источник: Спортс"

— Можно сказать, что уже полностью восстановились после травмы?

— Да, могу сказать, что восстановился на 100%, что та травма не беспокоит. Но надо еще набирать форму.

— Сколько времени ее придется набирать?

— До конца сборов постараюсь набрать оптимальную форму через игры и тренировки.

— После такой тяжелой травмы нет проблемы с тем, чтобы заставлять себя играть в полную силу, не начать думать о том, как поберечь себя и избежать повреждения?

— Нет, наоборот, хочется быстрее влиться в команду и участвовать в матчах, быть одним целым с остальными ребятами. Желания работать еще больше прибавилось. Когда ты давно не играешь, хочется быстрее вернуться на свой уровень.

— Стремитесь к возвращению в сборную, куда вы часто вызывались в 2023 году?

— Конечно. Очень хочу туда вернуться. Все игры смотрю, слежу за сборной. Интересно снова сыграть за нее, — сказал Волков.