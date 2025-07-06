Феликс хочет вернуться в «Бенфику». Клуб согласен дать «Челси» 30 млн евро, но не готов платить хавбеку более 4 млн в год

В «Бенфике» действует потолок зарплат — максимальный оклад составляет не более 4 млн за сезон.
Сам Феликс признался, что хочет вернуться к «орлам»: «Бенфика» — мой дом, и однажды я вернусь. Не знаю, случится это сейчас или через несколько лет. Если сейчас, то я буду счастлив".
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