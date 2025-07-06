Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
08.07
Флуминенсе
:
Челси
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.85
П2
1.67
Футбол. Зарубежный
завершен
Боруссия Д
2
:
Монтеррей
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Флуминенсе
2
:
Аль-Хиляль
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Палмейрас
1
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
ПСЖ
2
:
Бавария
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
3
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2

Российские футбольные арбитры попали в ДТП с пьяным водителем

Российские арбитры Дмитрий Жилинский, Владимир Воробьев, Артур Сухарев и их знакомый попали в серьезное ДТП после финала шестого сезона Медиалиги, на котором работали. Об этом пишет Telegram-канал «Неклассико».

Источник: Соцсети

По информации источника, такси, в котором они находились, остановилось на светофоре, и в этот момент в них врезался автомобиль, за рулем которого, как было определено позднее, находился человек в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП у Жилинского диагностирован компрессионный перелом трех позвонков, у Воробьева раздроблен тазобедренный сустав, у Сухарева ушибы.

«Стоим на светофоре. Бешеный удар сзади. Удар был в левую сторону. Нас разворачивает на 360 градусов. Наш водитель в отключке. Я спереди сидел пристегнутый. Я в шоке ударился об торпеду. У меня фингал под глазом, нога болит, еле встал. Двери не открываются. Наши пацаны сзади стонут», — рассказал позднее Сухарев.

5 июля «Амкал» впервые в своей истории выиграл Медийную футбольную лигу (МФЛ), обыграв в финале действующего победителя турнира «Броук Бойз».