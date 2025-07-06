Российские футбольные арбитры попали в ДТП с пьяным водителем

«Стоим на светофоре. Бешеный удар сзади. Удар был в левую сторону. Нас разворачивает на 360 градусов. Наш водитель в отключке. Я спереди сидел пристегнутый. Я в шоке ударился об торпеду. У меня фингал под глазом, нога болит, еле встал. Двери не открываются. Наши пацаны сзади стонут», — рассказал позднее Сухарев.