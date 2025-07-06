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Рибери поддержал Мусиалу: «Травмы — всего лишь небольшая глава. С нетерпением жду, когда снова увижу твою магию на поле»

Полузащитник «Баварии» получил перелом малоберцовой кости в матче с «ПСЖ» в ¼ финала КЧМ. Сообщалось, что 22-летний игрок пропустит не менее 4 месяцев.

Источник: Спортс"

"Посылаю тебе сил и поддержки, Джамал Мусиала. Травмы — это всего лишь небольшая глава. Твой талант и страсть скоро вновь засияют.

С нетерпением жду момента, когда увижу тебя снова творящим магию на поле«, — написал бывший полузащитник “Баварии” в соцсетях.

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