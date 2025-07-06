Рибери поддержал Мусиалу: «Травмы — всего лишь небольшая глава. С нетерпением жду, когда снова увижу твою магию на поле»

"Посылаю тебе сил и поддержки, Джамал Мусиала. Травмы — это всего лишь небольшая глава. Твой талант и страсть скоро вновь засияют.
С нетерпением жду момента, когда увижу тебя снова творящим магию на поле«, — написал бывший полузащитник “Баварии” в соцсетях.
Узнать больше по теме
ФК «Бавария»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
Самый титулованный клуб ФРГ и одна из популярнейших футбольных команд мира. История ФК «Бавария» полна интересных деталей. Хроники тернистого пути легенд немецкого футбола, их рекорды и достижения, тайны символики, актуальный состав и статистика матчей — в нашей статье.Читать дальше