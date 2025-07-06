Кукурелья о матче с «Флуминенсе»: «Команда очень высокого уровня, Тиаго Силва — легенда футбола. Надеюсь, мы выиграем и выйдем в финал»

«Мы посмотрели несколько их матчей. У них отличные игроки, они настроены очень решительно, и у них есть Тиаго Силва. Он легенда футбола, игрок высочайшего уровня. Он играл только за большие клубы, и он написал мне перед матчем [¼ финала]: “Вперед, надеюсь, увидимся через пару дней”. Я ответил: “Вперед!” У нас есть возможность снова сыграть против него, и, надеюсь, мы сможем добиться успеха, выиграть этот матч и выйти в финал, как мы и хотим.
«Флуминенсе» — команда очень высокого уровня. На этом турнире они показали, почему дошли до финальных стадий. Мы уже играли против двух бразильских команд («Фламенго» и «Палмейраса» — Спортс«“), и теперь нам предстоит встреча с третьей. Они борются до конца.
Мы рады пройти в следующий раунд и получить опыт игры против южноамериканских команд, что случается не так уж часто. В целом мы наслаждаемся этим турниром«, — сказал защитник “Челси”.