Кукурелья о матче с «Флуминенсе»: «Команда очень высокого уровня, Тиаго Силва — легенда футбола. Надеюсь, мы выиграем и выйдем в финал»

«Мы посмотрели несколько их матчей. У них отличные игроки, они настроены очень решительно, и у них есть Тиаго Силва. Он легенда футбола, игрок высочайшего уровня. Он играл только за большие клубы, и он написал мне перед матчем [¼ финала]: “Вперед, надеюсь, увидимся через пару дней”. Я ответил: “Вперед!” У нас есть возможность снова сыграть против него, и, надеюсь, мы сможем добиться успеха, выиграть этот матч и выйти в финал, как мы и хотим.