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Угальде вернулся в расположение «Спартака»

Красно-белые в соцсетях опубликовали фото форварда на базе в Тарасовке.

Источник: Спортс"

Угальде присоединился к «Спартаку» с некоторой задержкой из-за участия в Золотом кубке КОНКАКАФ, где он с Коста-Рикой дошел до четвертьфинала.

В прошлом сезоне 23-летний Угальде стал лучшим бомбардиром Мир РПЛ с 17 голами.