Угальде вернулся в расположение «Спартака»

Угальде присоединился к «Спартаку» с некоторой задержкой из-за участия в Золотом кубке КОНКАКАФ, где он с Коста-Рикой дошел до четвертьфинала.
В прошлом сезоне 23-летний Угальде стал лучшим бомбардиром Мир РПЛ с 17 голами.
Красно-белые в соцсетях опубликовали фото форварда на базе в Тарасовке.
Угальде присоединился к «Спартаку» с некоторой задержкой из-за участия в Золотом кубке КОНКАКАФ, где он с Коста-Рикой дошел до четвертьфинала.
В прошлом сезоне 23-летний Угальде стал лучшим бомбардиром Мир РПЛ с 17 голами.