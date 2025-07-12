«Реал» интересуется Мак Аллистером, но не готов платить 100 млн евро за него

В прошлом сезоне Алексис провел 62 матча во всех турнирах за клуб и сборную, забив 9 голов и отдав 6 результативных передач.
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Биография Луки Модрича: карьера и личная жизнь футболиста
В футболе есть выражение: кто-то играет на рояле, а кто-то его таскает. Таким образом эксперты делили футболистов на тех, кто делает результат, забивает голы и раздает передачи, и на тех, кто отрабатывает в обороне и делает голы возможными. В современном футболе появились спортсмены, способные и играть на рояле, и таскать его. К ним относится полузащитник «Реала» Лука Модрич, что убедительно доказывает биография футболиста.Читать дальше