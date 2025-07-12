Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
18:00
Краснодар
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.15
П2
3.15
Футбол. Еврокубки
завершен
Борац Б-Л
1
:
Санта-Колома
4
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Ларн
0
:
Ауда
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Тре Фиори
1
:
Пюник
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Легия
1
:
Актобе
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Валюр
3
:
Флора
0
П1
X
П2

«Реал» интересуется Мак Аллистером, но не готов платить 100 млн евро за него

По данным Cadena Ser, мадридский клуб стремится найти замену Луке Модричу и Тони Кроосу, но при этом не готов тратить большую сумму на переход аргентинского хавбека, которого оценивают в 100 млн евро.

Источник: Спортс"

В прошлом сезоне Алексис провел 62 матча во всех турнирах за клуб и сборную, забив 9 голов и отдав 6 результативных передач.

Узнать больше по теме
Биография Луки Модрича: карьера и личная жизнь футболиста
В футболе есть выражение: кто-то играет на рояле, а кто-то его таскает. Таким образом эксперты делили футболистов на тех, кто делает результат, забивает голы и раздает передачи, и на тех, кто отрабатывает в обороне и делает голы возможными. В современном футболе появились спортсмены, способные и играть на рояле, и таскать его. К ним относится полузащитник «Реала» Лука Модрич, что убедительно доказывает биография футболиста.
Читать дальше