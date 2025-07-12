Босс «Кристал Пэлас» об исключении из ЛЕ: «Ужасная несправедливость. Мы рассматриваем разные варианты, апелляция — один из них. Хочется, чтобы кто-то прекратил это безумие»

«Мы в полном отчаянии. Больше всего — за болельщиков. Думаю, все фанаты футбола должны быть опустошены из-за этого вместе с нами. Это ведь мечта — выиграть кубок, первый трофей в истории клуба. Кто-то сказал мне: “Это как сорвать джекпот, подойти за выигрышем — и не получить ничего”.
Любой здравомыслящий фанат поймет, что это ужасная несправедливость. И я надеюсь, кто-то все же сможет вмешаться, потому что никто в футболе не хочет видеть такие ситуации. Даже УЕФА.
Когда клуб, который честно пробился в турнир, вылетает из него из-за самой нелепой технической формальности, какую только можно представить — это абсурд.
Мы рассматриваем все возможные варианты, и апелляция — один из них. Хотя сейчас нам бы больше хотелось, чтобы кто-то просто вмешался в этот процесс и положил конец этому безумию", — сказал председатель правления клуба Стив Пэриш.