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Босс «Кристал Пэлас» об исключении из ЛЕ: «Ужасная несправедливость. Мы рассматриваем разные варианты, апелляция — один из них. Хочется, чтобы кто-то прекратил это безумие»

Ранее стало известно, что УЕФА не пустил клуб в ЛЕ из-за «Лиона» — у них был один владелец до июня. «Пэлас» выступит в Лиге конференций.

Источник: Спортс"

«Мы в полном отчаянии. Больше всего — за болельщиков. Думаю, все фанаты футбола должны быть опустошены из-за этого вместе с нами. Это ведь мечта — выиграть кубок, первый трофей в истории клуба. Кто-то сказал мне: “Это как сорвать джекпот, подойти за выигрышем — и не получить ничего”.

Любой здравомыслящий фанат поймет, что это ужасная несправедливость. И я надеюсь, кто-то все же сможет вмешаться, потому что никто в футболе не хочет видеть такие ситуации. Даже УЕФА.

Когда клуб, который честно пробился в турнир, вылетает из него из-за самой нелепой технической формальности, какую только можно представить — это абсурд.

Мы рассматриваем все возможные варианты, и апелляция — один из них. Хотя сейчас нам бы больше хотелось, чтобы кто-то просто вмешался в этот процесс и положил конец этому безумию", — сказал председатель правления клуба Стив Пэриш.