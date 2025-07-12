Ерохин о победе «Зенита» над «Сьоном»: «Они бы точно боролись за место в топ-5, топ-6 РПЛ. Надеюсь, что мы сделали какой-то шаг к возвращению в еврокубки»

— Плюс-минус близко к уровню лучших наших спаррингов за это время. У нас и с «Црвеной Звездой» были хорошие матчи, и с «Фенербахче». Там были хорошие команды и игроки. «Сьон» — примерно их уровня. Видно, что эта команда старается играть в быстрый атакующий футбол. Мне было интересно сыграть против такого соперника.