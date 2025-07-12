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Ерохин о победе «Зенита» над «Сьоном»: «Они бы точно боролись за место в топ-5, топ-6 РПЛ. Надеюсь, что мы сделали какой-то шаг к возвращению в еврокубки»

С весны 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: Спортс"

9 июля в Санкт-Петербурге «Зенит» обыграл швейцарский «Сьон» (5:2) в товарищеском матче.

— Этот «Сьон» на каком месте шел бы в РПЛ, заявись в наш чемпионат?

— Думаю, что точно боролся бы за место в топ-5, топ-6 РПЛ. Был бы среди наших ведущих команд, среди лидеров, и навязывал бы им борьбу.

— Можно назвать «Сьон» сильнейшим из ваших соперников по товарищеским матчам за время отстранения от еврокубков?

— Плюс-минус близко к уровню лучших наших спаррингов за это время. У нас и с «Црвеной Звездой» были хорошие матчи, и с «Фенербахче». Там были хорошие команды и игроки. «Сьон» — примерно их уровня. Видно, что эта команда старается играть в быстрый атакующий футбол. Мне было интересно сыграть против такого соперника.

— Этот матч получил широкий резонанс из-за того, что впервые с февраля 2022 года «Зенит» сыграл с командой из недружественной России европейской страны. Это увеличивает шансы на разбан наших клубов в еврокубках в обозримом будущем?

— Конечно, надеюсь, что мы какой-то определенный шаг в этом направлении сделали. И таких матчей будет становиться больше — для начала хотя бы товарищеских. Но, разумеется, хочется, чтобы наши команды играли в еврокубках на уровне лучших клубов континента. Надеюсь, это случится, — сказал полузащитник клуба из Санкт-Петербурга.