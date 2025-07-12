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Луи ван Гал заявил, что справился с раком простаты: «Болезнь больше не беспокоит. Дела идут хорошо, мне все лучше и лучше»

Специалист объявил о своем заболевании три года назад. В то время он возглавлял сборную Нидерландов.

Сейчас он является специальным советником «Аякса» и часто появляется на публике.

"Рак меня больше не беспокоит. Два года назад мне сделали несколько операций. Тогда все было плохо.

Но в конце концов все обошлось, так что теперь я справляюсь. Я прохожу осмотры каждые несколько месяцев, и дела идут хорошо. Мне все лучше и лучше«, — сказал бывший тренер “Аякса”, “Барселоны”, “Баварии” и “Манчестер Юнайтед”.

73-летний ван Гал подтвердил, что не хочет возвращаться к тренерской деятельности. Единственный возможный вариант — предложение от топ-сборной.