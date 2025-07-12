Луи ван Гал заявил, что справился с раком простаты: «Болезнь больше не беспокоит. Дела идут хорошо, мне все лучше и лучше»

Сейчас он является специальным советником «Аякса» и часто появляется на публике.
"Рак меня больше не беспокоит. Два года назад мне сделали несколько операций. Тогда все было плохо.
Но в конце концов все обошлось, так что теперь я справляюсь. Я прохожу осмотры каждые несколько месяцев, и дела идут хорошо. Мне все лучше и лучше«, — сказал бывший тренер “Аякса”, “Барселоны”, “Баварии” и “Манчестер Юнайтед”.
73-летний ван Гал подтвердил, что не хочет возвращаться к тренерской деятельности. Единственный возможный вариант — предложение от топ-сборной.