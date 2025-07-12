Луи ван Гал заявил, что справился с раком простаты: «Болезнь больше не беспокоит. Дела идут хорошо, мне все лучше и лучше»

Но в конце концов все обошлось, так что теперь я справляюсь. Я прохожу осмотры каждые несколько месяцев, и дела идут хорошо. Мне все лучше и лучше«, — сказал бывший тренер “Аякса”, “Барселоны”, “Баварии” и “Манчестер Юнайтед”.