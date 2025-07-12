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Агент Дзюбы о просроченном штрафе 4500 рублей за парковку: «Совсем скуден наш футбольный мир, если это вызывает ажиотаж. Почему подсчитали штрафы с 2019 года, а не с 2010-го?»

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что Дзюба просрочил штраф ГИБДД. Футболист «Акрона» не оплатил штраф в размере 4,5 тысяч рублей.

Источник: Спортс"

"Если новость о штрафе в 4,5 тысяч рублей вызывает у коллег такой ажиотаж, то, видимо, совсем скуден наш футбольный мир в эти дни. Сегодня начинается сезон, пройдет матч за Суперкубок России.

Мне кажется, что журналистам лучше сконцентрироваться на этом прекрасном событии, а не на поиске штрафов в 4,5 тысяч рублей и раздувании из этого новости вселенского масштаба.

Читал, что посчитали штрафы с 2019 года, а почему не с 2010-го? Очевидно, что коллегам нечем заняться, дополнительные комментарии излишни", — сказал Леонид Гольдман.

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