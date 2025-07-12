«Барселона» хочет провести матч в честь Месси после завершения работ на «Камп Ноу». Игра может пройти в сезоне-2026/27

Первый матч на обновленном стадионе «Барселона» проведет 10 августа в рамках Кубка Жоана Гампера — ожидается, что его посещаемость будет ограничена в пределах от 28 000 до 35 000 зрителей. После этого клуб планирует проводить домашние матчи с ограниченной посещаемостью — от 50 000 до 60 000 зрителей. В перерывах между играми продолжатся работы по реконструкции «Камп Ноу».