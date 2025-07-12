«Ливерпулю» интересен Родриго. Трансфер вингера «Реала» состоится только в случае ухода Диаса

В то же время, мадридский клуб пока не получал никаких предложений по игроку.
В «Ливерпуле» хотят определиться с будущим Луиса Диаса, прежде чем предпринимать какие-либо шаги. Колумбиец, вероятно, покинет клуб — им интересуются «Барселона» и «Бавария».
По данным журналиста RMC Sport Саши Тавольери, «Ливерпуль» подпишет Родриго только в случае ухода Диаса.
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ФК «Ливерпуль»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Ливерпуль» из одноименного британского города — один из самых легендарных и успешных клубов в истории мирового футбола. За более чем 130-летнюю историю команда стала символом дерзкого атакующего футбола и воли к победе. Игроки «Ливерпуля» четыре раза забирали себе Суперкубок УЕФА и шесть раз отмечали победу с кубком Лиги чемпионов в руках. Информация о ближайших матчах, достижениях и истории клуба — в нашем материале.Читать дальше