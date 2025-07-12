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«Ливерпулю» интересен Родриго. Трансфер вингера «Реала» состоится только в случае ухода Диаса

По информации As, мерсисайдцы присоединились к «Арсеналу» и «Баварии» в борьбе за вингера «Реала».

Источник: Спортс"

В то же время, мадридский клуб пока не получал никаких предложений по игроку.

В «Ливерпуле» хотят определиться с будущим Луиса Диаса, прежде чем предпринимать какие-либо шаги. Колумбиец, вероятно, покинет клуб — им интересуются «Барселона» и «Бавария».

По данным журналиста RMC Sport Саши Тавольери, «Ливерпуль» подпишет Родриго только в случае ухода Диаса.

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