Шнякин о матче «Спартака»: «Неделю будем слушать вой, какой Казарцев — Казарцев, хотя большинство решений оправданные. В этом шуме утонет тема разнообразной игры “Спартака” в атаке»

Ранее комментатор «Матч ТВ» разобрал эпизод с наступом Аззи на ногу Умярова: «Грустно, что многие считают — это пенальти. Игра в мяч, аккуратный тычок. Защитнику НЕ-КУ-ДА деть стопу».
"Еще мне грустно вот от чего. Останется фокус на судействе, неделю мы будем слушать вой о том, какой Казарцев — Казарцев, хотя в большинстве эпизодов он принял сложнейшие, но оправданные решения.
И в этом шуме утонет тема довольно сильной, разнообразной игры «Спартака» в атаке. Утонет тема интересных кадровых решений Станковича. Мощная игра Заболотного, лидер Маркиньос, форма Мартинса. «Спартаку» банально не фартило с мелкими офсайдами. Конечно, должны были накидать больше. Отличный старт«, — написал комментатор “Матч ТВ”.
Нагучев о падении Умярова: «Можно наступать на людей в своей штрафной с сегодняшнего дня, давайте запомним. А завтра в такой ситуации поставят точку — и нам снова скажут, что это верно».
Гендиректор «Спартака» о Казарцеве: «Обратимся в ЭСК. Качество судейства не соответствовало уровню РПЛ. Слишком много моментов трактовалось некорректно».