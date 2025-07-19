Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
15:30
Пари Нижний Новгород
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
5.99
X
4.52
П2
1.54
Футбол. Премьер-лига
18:00
Зенит
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.03
П2
11.25
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.57
П2
3.39
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
3
:
Сочи
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2

Шнякин о матче «Спартака»: «Неделю будем слушать вой, какой Казарцев — Казарцев, хотя большинство решений оправданные. В этом шуме утонет тема разнообразной игры “Спартака” в атаке»

Встреча первого тура Мир РПЛ завершилась победой красно-белых со счетом 1:0.

Источник: Спортс"

Ранее комментатор «Матч ТВ» разобрал эпизод с наступом Аззи на ногу Умярова: «Грустно, что многие считают — это пенальти. Игра в мяч, аккуратный тычок. Защитнику НЕ-КУ-ДА деть стопу».

"Еще мне грустно вот от чего. Останется фокус на судействе, неделю мы будем слушать вой о том, какой Казарцев — Казарцев, хотя в большинстве эпизодов он принял сложнейшие, но оправданные решения.

И в этом шуме утонет тема довольно сильной, разнообразной игры «Спартака» в атаке. Утонет тема интересных кадровых решений Станковича. Мощная игра Заболотного, лидер Маркиньос, форма Мартинса. «Спартаку» банально не фартило с мелкими офсайдами. Конечно, должны были накидать больше. Отличный старт«, — написал комментатор “Матч ТВ”.

Нагучев о падении Умярова: «Можно наступать на людей в своей штрафной с сегодняшнего дня, давайте запомним. А завтра в такой ситуации поставят точку — и нам снова скажут, что это верно».

Гендиректор «Спартака» о Казарцеве: «Обратимся в ЭСК. Качество судейства не соответствовало уровню РПЛ. Слишком много моментов трактовалось некорректно».