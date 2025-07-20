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КДК РФС рассмотрит поведение игроков молодежки «Спартака», подхвативших кричалку фанатов после победы над ЦСКА в МФЛ: «Мы сегодня ###### коней»

После победы в дерби над ЦСКА (1:0) в 15-м туре МФЛ фанаты красно-белых скандировали кричалку «Мы сегодня ###### коней».

Некоторые футболисты молодежной команды «Спартака» подхватили кричалку.

«КДК рассмотрит поведение игроков “молодежки” “Спартака”, скандировавших нецензурные выражения.

Все необходимые материалы уже есть в распоряжении комитета«, — приводит “Р-Спорт” слова источника, знакомого с ситуацией.

Отметим, что в 2022 году за этот же заряд на несколько матчей дисквалифицировали игрока молодежки «Спартака» Михаила Пилипенко. В свою очередь, в 2023 году за нецензурную кричалку в адрес красно-белых были отстранены три игрока молодежки ЦСКА.