КДК РФС рассмотрит поведение игроков молодежки «Спартака», подхвативших кричалку фанатов после победы над ЦСКА в МФЛ: «Мы сегодня ###### коней»

Некоторые футболисты молодежной команды «Спартака» подхватили кричалку.
«КДК рассмотрит поведение игроков “молодежки” “Спартака”, скандировавших нецензурные выражения.
Все необходимые материалы уже есть в распоряжении комитета«, — приводит “Р-Спорт” слова источника, знакомого с ситуацией.
Отметим, что в 2022 году за этот же заряд на несколько матчей дисквалифицировали игрока молодежки «Спартака» Михаила Пилипенко. В свою очередь, в 2023 году за нецензурную кричалку в адрес красно-белых были отстранены три игрока молодежки ЦСКА.