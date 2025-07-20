КДК РФС рассмотрит поведение игроков молодежки «Спартака», подхвативших кричалку фанатов после победы над ЦСКА в МФЛ: «Мы сегодня ###### коней»

Отметим, что в 2022 году за этот же заряд на несколько матчей дисквалифицировали игрока молодежки «Спартака» Михаила Пилипенко. В свою очередь, в 2023 году за нецензурную кричалку в адрес красно-белых были отстранены три игрока молодежки ЦСКА.