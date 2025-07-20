Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
17:30
Оренбург
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
6.05
X
4.50
П2
1.58
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
0
:
Рубин
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Краснодар
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
3
:
Сочи
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2

Погба отдал бы «Золотой мяч» Дембеле, а не Ямалю: «Усман был убийственно хорош, выиграл ЛЧ. Это его год. Если не выиграет сейчас, то не выиграет никогда»

Полузащитника «Монако», встретившегося со стримером IShowSpeed, попросили назвать пятерку фаворитов в борьбе за приз, и француз упомянул Дембеле, Ашрафа Хакими и Витинью из «ПСЖ», Килиана Мбаппе из «Реала» и Ламина Ямаля из «Барселоны».

Когда Погба предложили выбрать между Дембеле и Ямалем, Поль отметил, что Усман всегда будет немного опережать Ламина: «Он был убийственно хорош, выиграл Лигу чемпионов, был очень важен для команды, забивал, проявлял себя в ключевых матчах. Это его год. Если он не выиграет сейчас, то не выиграет никогда».

Узнать больше по теме
Биография Ламина Ямаля: карьера и личная жизнь футболиста
Нападающий «Барселоны» и сборной Испании, чемпион и лучший молодой игрок Евро-2024 — все это о талантливом семнадцатилетнем юноше Ламине Ямале. В материале собрали ключевые факты из биографии спортсмена.
Читать дальше