Когда Погба предложили выбрать между Дембеле и Ямалем, Поль отметил, что Усман всегда будет немного опережать Ламина: «Он был убийственно хорош, выиграл Лигу чемпионов, был очень важен для команды, забивал, проявлял себя в ключевых матчах. Это его год. Если он не выиграет сейчас, то не выиграет никогда».
Погба отдал бы «Золотой мяч» Дембеле, а не Ямалю: «Усман был убийственно хорош, выиграл ЛЧ. Это его год. Если не выиграет сейчас, то не выиграет никогда»
Полузащитника «Монако», встретившегося со стримером IShowSpeed, попросили назвать пятерку фаворитов в борьбе за приз, и француз упомянул Дембеле, Ашрафа Хакими и Витинью из «ПСЖ», Килиана Мбаппе из «Реала» и Ламина Ямаля из «Барселоны».