Семак о полузащите «Зенита»: «У нас нет выбора в центре, если бы Дугласа не поставили, то кого? Есть Михайлов и травмированный Зделар, еще Ахметов»

— Сергей Богданович, вы справедливо подчеркнули, что после перерыва нужно было насытить атакующую линию. А нужно ли было до перерыва ставить в опорную зону в пару к Барриосу еще и Дугласа Сантоса?
— А кого нужно было ставить? — Так никого и не нужно было…
— У нас же выбора нет. — У вас, наоборот, чересчур большой выбор.
— В центре? У нас есть Михайлов и Зделар, который травмирован и восстанавливается, его сегодня не было. Есть еще Ильзат Ахметов. Если бы Дугласа не поставили, то кого? Думаю, как раз небольшой у нас был выбор. — Вопрос был в том, нужно ли было ставить двух опорников. Учитывая, что вряд ли «Ростов» играл бы первым номером.
— Наоборот, учитывая то, что в центре, кого выше ставить? Еще одного атакующего игрока? Кого в тройке ставить центральных полузащитников, если мы говорим про 4−3−3?
Те же фамилии, которые я назвал, они и могли сыграть. Но мы лучше, наверное, атакующего Вегу поставим, чем игрока в центре поля, вместо того же Дугласа или кого-то. Тем более игру со «Сьоном» и с «Войводиной» сыграли хорошо в центре поля, и в этом отношении логично было, что так начнем, — сказал главный тренер «Зенита».