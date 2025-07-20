Семак о полузащите «Зенита»: «У нас нет выбора в центре, если бы Дугласа не поставили, то кого? Есть Михайлов и травмированный Зделар, еще Ахметов»

— В центре? У нас есть Михайлов и Зделар, который травмирован и восстанавливается, его сегодня не было. Есть еще Ильзат Ахметов. Если бы Дугласа не поставили, то кого? Думаю, как раз небольшой у нас был выбор. — Вопрос был в том, нужно ли было ставить двух опорников. Учитывая, что вряд ли «Ростов» играл бы первым номером.