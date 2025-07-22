Рафинья завершил карьеру в 39 лет. Экс-защитник 7 раз становился чемпионом Германии с «Баварией» и выиграл ЛЧ

Это был долгий путь, и я хочу прежде всего поблагодарить Бога, который обеспечил мне прекрасную карьеру. Я не ожидал, что достигну того, чего я достиг. Я был благословлен, я реализовался в своей профессии. У меня замечательная семья. И сегодня этот этап подходит к концу: я больше не буду играть на профессиональном уровне.