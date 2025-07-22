Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
18:00
КуПС
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.11
П2
2.90
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Линколн
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
15.00
X
6.60
П2
1.16
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Ноа
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.42
П2
2.15
Футбол. Лига чемпионов
20:00
РФШ
:
Мальме
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
ЦСКА
0
П1
X
П2

Рафинья завершил карьеру в 39 лет. Экс-защитник 7 раз становился чемпионом Германии с «Баварией» и выиграл ЛЧ

Бывший защитник «Баварии» и «Шальке» объявил об этом в эфире телеканала Sportv.

Источник: Спортс"

"Я давно это планировал, но сегодня я официально объявляю о завершении своей карьеры профессионального футболиста… Мне жаль. Это совершенно особенный момент в моей жизни… Я сдерживаюсь.

Это был долгий путь, и я хочу прежде всего поблагодарить Бога, который обеспечил мне прекрасную карьеру. Я не ожидал, что достигну того, чего я достиг. Я был благословлен, я реализовался в своей профессии. У меня замечательная семья. И сегодня этот этап подходит к концу: я больше не буду играть на профессиональном уровне.

Конечно, жизнь продолжается, но я больше не буду ходить на стадион, вести ту жизнь, которую я всегда вел. За это время я приобрел очень много друзей. У всего есть начало и конец.

Я реализовался и говорю об этом без каких-либо сожалений, но с разбитым сердцем, потому что это непростое решение.[Завершение карьеры] хочется откладывать как можно дольше, ведь мы занимаемся этим всю свою жизнь. Я осуществил все свои мечты в футболе", — сказал 39-летний бразилец.

Рафинья начинал профессиональную карьеру в бразильском клубе «Куритиба», откуда перешел в «Шальке» в 2005 году. Он также представлял такие команды, как «Дженоа», «Бавария», «Фламенго», «Олимпиакос», «Гремио» и «Сан-Паулу». В январе этого года игрок вернулся в «Куритибу».

В составе мюнхенского клуба бразилец 7 раз становился чемпионом Германии, трижды выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также стал обладателем титулов Лиги чемпионов, Суперкубка Европы и клубного чемпионата мира.

Среди трофеев игрока есть Кубок Либертадорес, завоеванный с «Фламенго» в 2019 году. Дважды он становился чемпионом Бразилии, один раз взял Кубок страны и два раза — Суперкубок. Также Рафинья является чемпионом и обладателем Кубка Греции.

В составе сборной Бразилии он провел 4 матча.

Узнать больше по теме
ФК «Бавария»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
Самый титулованный клуб ФРГ и одна из популярнейших футбольных команд мира. История ФК «Бавария» полна интересных деталей. Хроники тернистого пути легенд немецкого футбола, их рекорды и достижения, тайны символики, актуальный состав и статистика матчей — в нашей статье.
Читать дальше