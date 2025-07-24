Титов о Заболотном: «Ждать, что обыграет всю команду, как Месси, и начнет забивать, неправильно. Он играет столба, задача — выигрывать верховые единоборства»

— Как оцените дебют Антона Заболотного?
— Он играет столба, это его задача — выигрывать верховые единоборства.
Ждать от него, что обыграет всю команду, как это делает Месси, и начнет забивать, неправильно. Тем более Антону уже не 25−30 лет. Свои обязанности футболист выполнил.
Даже хороший гол забил, который отменили — побежал, нашел точку встречи с мячом и в подкате поразил ворота.
— «Спартак» на трансферном рынке пока ограничился приглашением Заболотного. Где трансферы?
— Все же я не руководитель клуба, не смогу ответить на этот вопрос. Уверен, что усиление еще будет.
Нет никаких сомнений, что «Спартак» ведет работу в тишине, и если внезапно объявят о новичке, это будет профессиональной работой, проведенной без утечек в прессу., — сказал бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов.