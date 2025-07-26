«Арсенал» надеется купить Эзе за 60 млн фунтов. У клуба хорошие отношения с «Кристал Пэлас» (The Independent)

По данным The Independent, «Арсенал» надеется договориться о сумме в 60 млн фунтов вместо выплаты 68 млн евро отступных. При этом ожидается, что условия сделки устроят и «Пэлас».
Официальных контактов между двумя клубами пока не было. Однако предполагается, что обе стороны проявят гибкость на фоне хороших отношений между советами директоров.
Источники, близкие к игроку, уверены, что сделка будет заключена в ближайшие несколько недель.
В минувшем сезоне Эзэ провел 34 матча в АПЛ, забил 8 голов и сделал 8 результативных передач. Подробная статистика 27-летнего вингера доступна по ссылке.