Комиссионер МЛС о бане Месси из-за пропуска Матча звезд: «У нас давняя политика, готов обсудить правило. Не думаю, что есть игрок, сделавший для лиги больше Лео»

«Знаю, что Месси любит нашу лигу. Не думаю, что есть игрок — или кто-либо другой, — сделавший для МЛС больше, чем Месси. Я полностью понимаю, уважаю и восхищаюсь его преданностью “Интер Майами”. И уважаю его решение.