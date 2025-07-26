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Комиссионер МЛС о бане Месси из-за пропуска Матча звезд: «У нас давняя политика, готов обсудить правило. Не думаю, что есть игрок, сделавший для лиги больше Лео»

Месси и Жорди Альба были дисквалифицированы на одну игру МЛС за пропуск матча звезд США и Мексики.

Источник: Sports.Ru

«Знаю, что Месси любит нашу лигу. Не думаю, что есть игрок — или кто-либо другой, — сделавший для МЛС больше, чем Месси. Я полностью понимаю, уважаю и восхищаюсь его преданностью “Интер Майами”. И уважаю его решение.

К сожалению, у нас есть давняя политика в отношении участия в Матче всех звезд, и мы были вынуждены ее применить. Это было очень трудное решение.

Тем не менее, мы тщательно проанализируем эту политику в будущем. Я готов работать с нашими игроками, чтобы определить, как следует поступить с этим правилом", — сказал комиссионер МЛС Дон Гарбер.