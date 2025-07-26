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Евгений Ловчев: «Оказалось, “сбитый летчик” — Федун, а Карпин все понимает в футболе. “Динамо” будет бороться за чемпионство»

«О Карпине говорят как о Старике Хоттабыче. Пришел — и все стало здорово. У “Динамо” хорошие игроки, теперь посмотрим, как тренер будет с ними работать. Но состав команды укомплектован для борьбы за призовые места — в этом сомнений нет.

Источник: Спортс"

Когда-то Карпина очень раззадорила фраза «сбитый летчик» от Федуна. Оказалось, что «сбитый летчик» — это Федун, а Карпин понимает все в нашем футболе. «Динамо» будет бороться за чемпионство, почему ожидания завышенные? Хороший состав, а скоро вылечится Тюкавин — забивной нападающий. Это тоже даст плюс, и «Динамо» точно будет в лидерах«, — сказал экс-игрок “Спартака”.