Евгений Ловчев: «Оказалось, “сбитый летчик” — Федун, а Карпин все понимает в футболе. “Динамо” будет бороться за чемпионство»

Когда-то Карпина очень раззадорила фраза «сбитый летчик» от Федуна. Оказалось, что «сбитый летчик» — это Федун, а Карпин понимает все в нашем футболе. «Динамо» будет бороться за чемпионство, почему ожидания завышенные? Хороший состав, а скоро вылечится Тюкавин — забивной нападающий. Это тоже даст плюс, и «Динамо» точно будет в лидерах«, — сказал экс-игрок “Спартака”.