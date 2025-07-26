Блан о «Барселоне»: «Без “Ла Масии” она бы распалась. Ямаль, Педри, Гави и другие молодые игроки спасли клуб — он будет двигаться вперед»

— Если бы не было «Ла Масии», «Барса» бы не смогла продолжить свое существование. Возможно, этот клуб исчез бы или распался.
Именно молодые игроки спасли клуб: Ламин Ямаль, Педри, Гави… Появилось много молодых игроков, и клуб будет двигаться вперед.
Они уже стали чемпионами Испании, дошли до полуфинала Лиги чемпионов и были близки к выходу в финал.
С появлением молодых футболистов, на мой взгляд, это снова будет прекрасный клуб, — заявил экс-защитник «Барселоны».
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