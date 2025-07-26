Осинькин о будущем Пиняева: «Локо» и ЦСКА примерно одного уровня. Ему надо еще годик остаться в России, а дальше — ехать в Европу"

— Каждый должен почувствовать своим сердцем, что ему надо. Понятно, что он очень хочет играть за границей. Но в какой клуб он может сейчас уехать? Есть ли предложения? Наверное, мы до конца не представляем. Раз он в «Локомотиве», значит, качественных предложений, где можно развивать дальше карьеру, пока не было.