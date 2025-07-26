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Осинькин о будущем Пиняева: «Локо» и ЦСКА примерно одного уровня. Ему надо еще годик остаться в России, а дальше — ехать в Европу"

Сообщалось, что ЦСКА активировал опцию выкупа вингера «Локомотива» за 900 млн рублей, но Пиняев отказал армейцам и ждет предложений из Европы.

Источник: Sports

— Если бы Пиняева советовался с вами насчет перехода, что бы вы ему посоветовали?

— Каждый должен почувствовать своим сердцем, что ему надо. Понятно, что он очень хочет играть за границей. Но в какой клуб он может сейчас уехать? Есть ли предложения? Наверное, мы до конца не представляем. Раз он в «Локомотиве», значит, качественных предложений, где можно развивать дальше карьеру, пока не было.

Сейчас ему надо понять, сможет ли он развиваться в «Локомотиве». Я бы порекомендовал ему еще годик остаться в России. «Локомотив» и ЦСКА — это примерно одного уровня команды, и это ему решать. Ну, а дальше ему надо ехать [в Европу], — сказал бывший тренер «Крыльев Советов» в эфире «Коммент. Шоу».