Защитник «Аталанты» Баккер порвал «кресты» на тренировке. Нидерландец был в аренде в «Лилле» в прошлом сезоне

Баккер будет прооперирован в Риме 28 июля и пропустит около полугода.
В прошлом сезоне защитник выступал за «Лилль» на правах аренды. В 37 матчах во всех турнирах на его счету 4 гола и 3 ассиста.
Во время тренировки в четверг 25-летний нидерландец получил разрыв передней крестообразной связки правого колена.
Баккер будет прооперирован в Риме 28 июля и пропустит около полугода.
В прошлом сезоне защитник выступал за «Лилль» на правах аренды. В 37 матчах во всех турнирах на его счету 4 гола и 3 ассиста.