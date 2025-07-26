Милик выбыл на неделю из-за рваной раны голени, полученной в тренажерке

В четверг 31-летний форвард «Ювентуса» получил рваную рану передней части правой голени во время занятия в тренажерном зале.
В 32 матчах прошлого сезона Серии А на счету поляка 4 гола и 1 ассист.
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