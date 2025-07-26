Бывший футболист «Спартака» Мухамадиев находится в сознании после перенесенных инсультов

«Из реанимации Мухсина перевели в обычную палату, пока состояние тяжелое, но дышит сам. Большую часть спит, находится в сознании, — сказала собеседница агентства. — Все процедуры, занятия проходят хорошо. “Спартак” в курсе состояния Мухсина, но пока что не контактировали со мной. Федерация футбола Таджикистана и “Вахш” постоянно помогают, также помощь оказывал “Истиклол”. Реабилитация идет по мере возможности, врачи подходят очень внимательно».