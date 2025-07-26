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Бывший футболист «Спартака» Мухамадиев находится в сознании после перенесенных инсультов

В июне стало известно, что Мухсин Мухамадиев находится на лечении в одной из московских клиник.

Источник: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Мухсин Мухамадиев находится в сознании после перенесенных инсультов. Об этом ТАСС сообщила его жена Мохира Мухамадиева.

30 июня пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил ТАСС, что Мухамадиев перенес несколько инсультов и находится на лечении в одной из московских клиник.

«Из реанимации Мухсина перевели в обычную палату, пока состояние тяжелое, но дышит сам. Большую часть спит, находится в сознании, — сказала собеседница агентства. — Все процедуры, занятия проходят хорошо. “Спартак” в курсе состояния Мухсина, но пока что не контактировали со мной. Федерация футбола Таджикистана и “Вахш” постоянно помогают, также помощь оказывал “Истиклол”. Реабилитация идет по мере возможности, врачи подходят очень внимательно».

Мухамадиев родился 21 октября 1966 года в Душанбе. С 1985-го он играл за местный «Памир», а после распада СССР вскоре перебрался в Россию, где выступал за несколько клубов, включая «Локомотив» из Москвы и Нижнего Новгорода, столичные «Спартак» и «Торпедо», ярославский «Шинник». Также в разные годы этот футболист играл за турецкий «Анкарагюджю» и венскую «Аустрию».

В 1995 году Мухамадиев сыграл один матч за сборную России. В домашней встрече с командой Фарерских островов в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-1996 он стал автором третьего гола. Та игра завершилась со счетом 3:0. В составе московского «Спартака» Мухамадиев в 1994 году завоевал титул чемпиона России. Всего провел за клуб 30 матчей, в которых забил 13 мячей.