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Овечкин сфотографировался с Тюкавиным во время матча «Динамо» — «Ростов» в 2-м туре РПЛ

Команда под руководством Валерия Карпина принимает «Ростов» (1:0, второй тайм) во 2-м туре Мир РПЛ. Спортс" проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Источник: Спортс"

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин во время матча позировал для фото с форвардом «Динамо» Константином Тюкавиным на трибуне.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер».

Тюкавин выложил фото с Овечкиным после 1:1 «Динамо» с «Балтикой»: «Спасибо, легенда!».

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