Овечкин сфотографировался с Тюкавиным во время матча «Динамо» — «Ростов» в 2-м туре РПЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин во время матча позировал для фото с форвардом «Динамо» Константином Тюкавиным на трибуне.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер».
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