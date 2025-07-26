Дзюба забил 241-й гол в карьере и обновил рекорд российского футбола

Теперь на счету Дзюбы 241 гол на клубном уровне и за сборную России.
Лучшим бомбардиром в истории российского футбола Артем стал 9 марта. Тогда он забил 234-й мяч и превзошел Александра Кержакова.
Дзюба побил рекорд Лоськова, набрав 257 очков в чемпионате России.
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