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Дзюба забил 241-й гол в карьере и обновил рекорд российского футбола

Нападающий «Акрона» поразил ворота «Сочи» во 2-м туре Мир РПЛ (4:0, перерыв).

Источник: Спортс"

Теперь на счету Дзюбы 241 гол на клубном уровне и за сборную России.

Лучшим бомбардиром в истории российского футбола Артем стал 9 марта. Тогда он забил 234-й мяч и превзошел Александра Кержакова.

Дзюба побил рекорд Лоськова, набрав 257 очков в чемпионате России.

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