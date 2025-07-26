«Арсенал» не продаст Салиба даже за 100+ млн евро. Защитником интересуется «Реал» (As)

Ранее сообщалось, что интерес к 24-летнему защитнику проявляет «Реал». В мадридском клубе высоко оценили сильную игру француза в ¼ финала прошлого розыгрыша Лиги чемпионов — даже результативная ошибка француза, которая привела к голу Винисиуса Жуниора во ответном матче, не испортила общее впечатление от его выступления.
Однако лондонцы не хотят отпускать игрока — позиция клуба не изменится, даже если он получит предложение на сумму свыше 100 млн евро.
В прошлом сезоне АПЛ Салиба провел 35 матчей и забил 2 гола. Его статистика — здесь.
«Арсенал» начал переговоры с Салиба о новом контракте на фоне интереса «Реала». Защитник хочет, чтобы договор отражал его статус — сейчас ему платят 10 млн фунтов в год до налогов.